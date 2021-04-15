Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Хусаинов считает, что судьи помогают некоторым командам РПЛ

15 Апреля 2021, 16:22,

В прошлом арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что некоторые команды российского чемпионата получают судейскую помощь.

«А как иначе это объяснить, когда видишь, что они принимают решения, явно противоречащие правилам игры?» - задаётся вопросом Хусаинов. Его слова приводятся на сайте RT

Экс-рефери ФИФА считает, что если решения судей идут вразрез с футбольными правилами, значит эти судьи имеют отношение к нечистой схеме. 

До завершения чемпионата России остаётся всего лишь пять туров. На первом месте в турнирной таблице идёт «Зенит» (54 балла), дальше идут «Спартак» (47 баллов), «Локомотив» и ЦСКА (по 46 баллов).

Стоит сказать, что тема судейства в российском футболе поднимается чуть ли не после каждого тура чемпионата. 

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Хусаинов
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