​Хусаинов считает, что судьи помогают некоторым командам РПЛ

В прошлом арбитр ФИФА Сергей Хусаинов считает, что некоторые команды российского чемпионата получают судейскую помощь.

«А как иначе это объяснить, когда видишь, что они принимают решения, явно противоречащие правилам игры?» - задаётся вопросом Хусаинов. Его слова приводятся на сайте RT.

Экс-рефери ФИФА считает, что если решения судей идут вразрез с футбольными правилами, значит эти судьи имеют отношение к нечистой схеме.

До завершения чемпионата России остаётся всего лишь пять туров. На первом месте в турнирной таблице идёт «Зенит» (54 балла), дальше идут «Спартак» (47 баллов), «Локомотив» и ЦСКА (по 46 баллов).

Стоит сказать, что тема судейства в российском футболе поднимается чуть ли не после каждого тура чемпионата.