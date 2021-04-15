​«Спартак» пошутил над Шалимовым, перепутавшим возраст Умярова

Пресс-служба «Спартака» в юмористическом ключе обыграла комментарий тренера Игоря Шалимова. Он заявил, что Наиль Умяров на самом деле родился в 1996 году, а не в 2000, но затем сказал, что просто перепутал.

«Спартак» опубликовал две фотографии Умярова – обычную и отредактированную в приложении, где лицо можно искусственно состарить. Клуб противопоставил то, как видят Умярова обычные люди, и «как видит Умярова ветеран «Фоджи».

Стоит пояснить, что Игорь Шалимов в качестве футболиста защищал цвета итальянской «Фоджи» в начале девяностых годов прошлого века.

Как видят Наиля Умярова обычные люди / Как видит Наиля Умярова ветеран «Фоджи» pic.twitter.com/w3790v4htq — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) April 15, 2021

В этом сезоне Наиль Умяров провёл за «Спартак» двадцать четыре матча.