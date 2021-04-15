Шалимов - о возрасте Умярова: «Я ошибся и сразу поправился»

Футбольный эксперт Игорь Шалимов, ранее работавший главным тренером грозненского «Ахмата» и «Краснодара», высказался о своем заявлении относительно возраста полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова.

«Я просто ошибся. Мне казалось, что он 96-го года. Я ошибся и сразу поправился, сказал, что извиняюсь. Он был в молодежке, он 2000-го года», - приводит слова специалиста издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что Шалимов в эфире телеканала «Матч ТВ» сказал, что Умярову не 20 лет, а 25. На сайте московского клуба датой рождения Наиля указано 27-е июня 2000-го года.

В сезоне-2020/2021 чемпионата России футболист сыграл 21 поединок, отметившись четырьмя голевыми передачами.