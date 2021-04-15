«Спартак» отреагировал на заявление Шалимова о переписанном возрасте Умярова

Московский «Спартак» отреагировал на заявление тренера Игоря Шалимова о переписанном возрасте полузащитника команды Наиля Умярова. Специалист в эфире «Матч ТВ» сказал, что игроку 25 лет, а не 20.

«Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Являясь экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», - сказал директор департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов. Его слова передает издание «Спорт-экспресс».

На официальном сайте «Спартака» датой рождения Умярова указано 27-е июня 2000-го года.

В составе московского коллектива Наиль играет с 2019-го года. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги полузащитник провел 21 встречу, записав себе в актив четыре результативные передачи.