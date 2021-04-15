Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Спартак» отреагировал на заявление Шалимова о переписанном возрасте Умярова

15 Апреля 2021, 12:10,

Московский «Спартак» отреагировал на заявление тренера Игоря Шалимова о переписанном возрасте полузащитника команды Наиля Умярова. Специалист в эфире «Матч ТВ» сказал, что игроку 25 лет, а не 20.

«Шалимов пытается привлечь внимание к своей персоне. Если так, то это крайне неэтичный способ. Являясь экспертом, неплохо бы разбираться в предмете», - сказал директор департамента по связям с общественностью «красно-белых» Антон Фетисов. Его слова передает издание «Спорт-экспресс».

На официальном сайте «Спартака» датой рождения Умярова указано 27-е июня 2000-го года.

В составе московского коллектива Наиль играет с 2019-го года. В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги полузащитник провел 21 встречу, записав себе в актив четыре результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Наиль Умяров, Антон Фетисов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Ангелов Вячеслав
15 Апреля 2021, 12:51

Шалимов какой то документ выложил или только трёп?

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
«Локомотив» может получить техническое поражение в матче со «Спартаком»
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»
Роналду выкинул на газон футболку «Ювентуса» после матча с «Дженоа»
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов
Месть исполнена: «ПСЖ» проиграл «Баварии», но выбил её из Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола