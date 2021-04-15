«Он 96-го года рождения»: Шалимов заявил, что возраст Умярова переписан

Экс-наставник грозенского «Ахмата» и «Краснодара» Игорь Шалимов подверг сомнению заявленный возраст полузащитника московского «Спартака» Наиля Умярова. Об этом он заявил в эфире телеканала «Матч ТВ».

«Знаете, сколько лет Умярову? 22? 25! Он 96-го года рождения», - заявил Шалимов.

Стоит отметить, что на официальном сайте «красно-белых» датой рождения Наиля указано 27-е июня 2000-го года.

В составе столичного коллектива полузащитник выступает с 2019-го года. В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Умяров провел 21 поединок, записав на свой счет четыре результативные передачи.