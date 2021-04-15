Фигу рассказал о сорвавшемся переезде в чемпионат России

Легенда португальского футбола Луиш Фигу, поигравший за мадридский «Реал», каталонскую «Барселону» и миланский «Интер», рассказал о сорвавшемся переезде в российский чемпионат. Интерес к нему проявлял ФК «Москва».

«Я получил персональное предложение, но переход не состоялся. Мной интересовались, но не думаю, что переход бы случился», - приводит слова бывшего футболиста издание Sport24.

Напомним, что Луиш Фигу объявил о завершении профессиональной карьеры в 2009-м году. На его счету четыре титула чемпиона Испании, а также четыре скудетто. Кроме того, португалец в составе «Реала» выигрывал Лигу чемпионов.