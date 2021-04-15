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Ташуев: «Василию Березуцкому пока рано самостоятельно тренировать большой клуб»

15 Апреля 2021, 09:00,

Главный тренер песчанокопской «Чайки», ранее возглавлявший «Краснодар», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал приход Василия Березуцкого в стан «быков» в качестве ассистента Виктора Ганчаренко.

- Неизвестно, как ведёт себя Олич по отношению к бывшим помощникам Ганчаренко, у Ивицы могут быть свои ассистенты. Возможно, Ганчаренко попросил Василия Березуцкого помочь, так как ему нужны рабочие руки в новом клубе. Возможно, Березуцкому комфортнее работать с Ганчаренко. Мне кажется, здесь симбиоз и того, и того.

- Не пора ли Василию Березуцкому начинать самостоятельную карьеру? Олич же начал.

- В большом клубе – пока рано. Он работал помощником только в ЦСКА и у Слуцкого в «Витессе». Что касается Олича, то он пришёл не на пустое место, а в сложившийся коллектив. В ЦСКА заложена база предыдущими тренерами, в том числе Ганчаренко, который собрал молодую команду и пестовал её.
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: ЦСКА Москва, Краснодар, Виктор Ганчаренко, Василий Березуцкий, Сергей Ташуев
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