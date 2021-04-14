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​Малафеев сравнил разговоры о нечестных играх между «Зенитом» и «Сочи» с расизмом и национализмом

14 Апреля 2021, 21:58,

Экс-игрок «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев высказался по поводу постоянных разговоров о возможных «договорняках» между питерским клубом и «Сочи».

Напомним, на прошлой неделе «Зенит» обыграл «Сочи» с результатом 2:1. «Сине-бело-голубые» пока ещё ни разу не теряли очки в играх против этого соперника. Стоит сказать, что в составе сочинцев выступает немало экс-игроков питерского клуба.

По мнению Малафеева, последний матч между командами не может вызывать никаких вопросов по поводу нечестной борьбы.

Что касается разговоров в футбольном обществе, то Малафеев относится к этому достаточно спокойно.

«Это не совсем футбольная тема и носит более массовый характер с точки зрения восприятия. Мы знаем много расистских, националистских высказываний и всего, что с этим связано», - сказал экс-футболист Рейтингу Букмекеров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сочи, Вячеслав Малафеев
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