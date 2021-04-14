Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Дзюбу признали спортсменом года на Премии РБ 2021

14 Апреля 2021, 21:50,

В среду вечером проходит церемония вручения престижной Премии РБ 2021. Капитан сборной России Артём Дзюба стал победителем в номинации «спортсмен года». Футболист обошёл лыжника Александра Большунова, хоккеиста Никиту Кучерова и теннисиста Даниила Медведева. 

Если брать сезон 2020/2021, то Артём Дзюба провёл за «Зенит» тридцать матчей в различных соревнованиях. В них форвард питерской команды записал на свой счёт пятнадцать голов и семь результативных передач на партнёров.

Напомним, что в марте Артём Дзюба вплотную приблизился к Александру Кержакову в рейтинге лучших бомбардиров в истории сборной России. На счету Дзюбы двадцать девять голов, а на счету Кержакова – тридцать.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Сборная России, Артём Дзюба
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