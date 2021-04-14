​Попов начал тренироваться – хавбек «Сочи» не играл с лета

Полузащитник «Сочи» Ивелин Попов опубликовал фотографию на своей страничке в Instagram, сообщив о возобновлении тренировок с командой. Попов не выходил на футбольное поле с августа – тогда он получил серьёзную травму в дебютном поединке за сочинский клуб против «Тамбова».

Напомним, что прошлым летом Ивелин Попов перебрался в «Сочи» из «Ростова».

Ближайший матч «Сочи» проведёт в воскресенье, восемнадцатого апреля. В рамках двадцать шестого тура российской Премьер-лиги сочинцы сыграют против ЦСКА на своём поле. На текущий момент «Сочи» занимает седьмое место в турнирной таблице.