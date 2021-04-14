​Кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

До завершения чемпионата России остаётся всего лишь пять туров. Интрига наблюдается не только на разных участках турнирной таблицы, но и в рейтинге бомбардиров. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к ситуации и пытается понять, кто же получит «золотую бутсу» РПЛ по итогам сезона.

Глядя на текущую ситуацию в бомбардирской гонке, можно выделить шестерых претендентов на приз лучшему снайперу чемпионата. Речь об игроках, которые на текущий момент преодолели отметку в десять забитых мячей. На верхних двух строчках находятся два форварда «Зенита», дальше – два нападающих «Спартака», а после них – представители «Рубина» и ЦСКА. Посмотрим на их показатели после двадцати пяти сыгранных туров.

М Игрок Команда Голы (с пен.) 1 Сердар Азмун Зенит 15 (2) 2 Артём Дзюба Зенит 13 (3) 3 Джордан Ларссон Спартак 12 (1) 4 Александр Соболев Спартак 12 (4) 5 Джордже Деспотович Рубин 11 (2) 6 Никола Влашич ЦСКА 11 (3)

Начнём рассматривать футболистов с нижней части этого списка. Николе Влашичу сложновато рассчитывать на «золотую бутсу» РПЛ. Хорват является ведущим игроком ЦСКА, но всё же он является атакующим полузащитником, а не чистым нападающим, заточенным на голы. К тому же «армейцам» предстоит столкнуться с непростым календарём. Соперниками команды Ивицы Олича в пяти оставшихся турах будут «Сочи», «Локомотив», «Спартак», «Уфа» и «Краснодар». Большое количество голов от ЦСКА в этих играх вряд ли можно ждать, тем более от хавбека Влашича, который, к тому же, отстаёт от лидера бомбардирской гонки на четыре мяча.

Шансы Джордже Деспотовича из «Рубина» стать лучшим снайпером чемпионата тоже низкие. Календарь казанцев позволяет им мечтать о билете в еврокубки, но всё же команда Леонида Слуцкого в своих матчах обычно не забивает много. Тридцать четыре забитых мяча в двадцати пяти турах – лишнее тому подтверждение. Даже проблемный «Краснодар» забил на десять мячей больше. Только в четырёх играх нынешнего чемпионата «рубиновые» забивали больше двух раз.

Выше идёт дуэт форвардов из «Спартака» - Джордан Ларссон опережает Александра Соболева за счёт меньшего количества голов с пенальти. Соболев в весенней части чемпионата смотрится действительно интересно. Если Александр будет поддерживать свою форму и стабильно расписываться в воротах соперников, то в бомбардирской гонке списывать его со счетов не стоит. По сравнению с Ларссоном шансов у Соболева больше, поскольку именно он в «Спартаке» исполняет пенальти.

На один гол спартаковский дуэт опережает Артём Дзюба. Капитан сборной России эффективен не только в плане голов, но и в плане голевых передач. Дзюба сделал пять ассистов, больше – по шесть – только у Кристиана Нобоа и Дугласа Сантоса. Шансы стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги у Артёма, конечно, есть, но они существенно снизились в тот момент, когда форвард объявил о взятой им паузе в выполнении пенальти после двух неудачных попыток.

Оформленный дубль в последней игре против «Сочи» позволил Сердару Азмуну вырваться на вершину бомбардирского рейтинга. Иранский нападающий «Зенита» находится в отличной форме и имеет самые высокие шансы стать обладателем «золотой бутсы». В прошлом году Азмун разделил эту награду с Дзюбой, теперь же он может стать единоличным победителем гонки. Тем более что, скорее всего, именно Азмун будет исполнять одиннадцатиметровые, если Дзюба не изменит своего решения и действительно возьмёт паузу в этом деле. Учитывая уже имеющийся – пускай и небольшой – отрыв, форму Азмуна, фактор пенальти, а также достаточно благоприятный календарь «Зенита», можно сделать прогноз – «золотая бутса» через месяц окажется у Сердара.