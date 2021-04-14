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​Гилерме вошёл в команду недели FIFA 21

14 Апреля 2021, 20:36,

Страж ворот «Локомотива» Маринато Гилерме вошёл в представленную команду двадцать девятой недели FIFA 21. Рейтинг вратаря сборной России – 82.

Напомним, в последней игре российского чемпионата Гилерме отстоял на ноль в дерби «Локомотива» против «Спартака». Игра ознаменовалась несколькими скандалами, в центре одного из которых оказался Гилерме. Он показывал оскорбительные жесты фанатам «красно-белых» в ответ на расистские оскорбления. Как следствие, Гилерме был дисквалифицирован на два матча Премьер-лиги.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Гилерме
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