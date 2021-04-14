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​Фигу поделился мнением о Путине

14 Апреля 2021, 20:22,

Известный в прошлом футболист Луиш Фигу вспомнил о своём визите в Грозный с целью развития футбола. По словам Фигу на Международной премии РБ 2021 года, он до сих пор помнит прекрасный стадион, расположенный в этом городе. Также Луиш поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет», - высказался Фигу в ходе интервью.

Луиш Фигу повесил бутсы на гвоздь в 2009 году. Португалец является одним из тех игроков, которые поиграли за оба испанских гранда в лице «Барселоны» и «Реала». Последним же клубом в яркой карьере Луиша был миланский «Интер».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Владимир Путин, Луиш Фигу
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