​Фигу поделился мнением о Путине

Известный в прошлом футболист Луиш Фигу вспомнил о своём визите в Грозный с целью развития футбола. По словам Фигу на Международной премии РБ 2021 года, он до сих пор помнит прекрасный стадион, расположенный в этом городе. Также Луиш поделился мнением о президенте России Владимире Путине.

«Это сильный человек, иначе он не управлял бы страной столько лет», - высказался Фигу в ходе интервью.

Луиш Фигу повесил бутсы на гвоздь в 2009 году. Португалец является одним из тех игроков, которые поиграли за оба испанских гранда в лице «Барселоны» и «Реала». Последним же клубом в яркой карьере Луиша был миланский «Интер».