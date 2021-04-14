Персональное видео с Дзюбой можно заказать за 5000 рублей

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14 Апреля 2021, 16:30,
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Любой желающий может заказать себе видеопоздравление от нападающего сборной России Артёма Дзюбы.
На сайте MD Video, который занимается персональными видео-поздравлениями от звёзд, в списке значится форвард «Зенита» Артём Дзюба. По информации журналиста Александра Боярского, которую он опубликовал в своём телеграм-канале, стоит эта услуга в районе 5 тысяч рублей.
32-летний Дзюба сыграл тридцать матчей за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пятнадцать голов и отдал семь голевых передач. Ранее российский нападающий оказался в центре скандала после того, как его интимное видео с его участием попало в сеть.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Артём Дзюба
Мы уже в курсе про одно его поздравительное видео. Но мне кажется это нам надо заплатить, чтоб мы это посмотрели, а не наоборот.
да уж, боюсь представить, что он будет делать на данном видео ))))