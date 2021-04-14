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Персональное видео с Дзюбой можно заказать за 5000 рублей

14 Апреля 2021, 16:30,

Любой желающий может заказать себе видеопоздравление от нападающего сборной России Артёма Дзюбы.

На сайте MD Video, который занимается персональными видео-поздравлениями от звёзд, в списке значится форвард «Зенита» Артём Дзюба. По информации журналиста Александра Боярского, которую он опубликовал в своём телеграм-канале, стоит эта услуга в районе 5 тысяч рублей.

32-летний Дзюба сыграл тридцать матчей за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил пятнадцать голов и отдал семь голевых передач. Ранее российский нападающий оказался в центре скандала после того, как его интимное видео с его участием попало в сеть.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Артём Дзюба
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Комментарии (2)
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1
SpaM
14 Апреля 2021, 17:26

Мы уже в курсе про одно его поздравительное видео. Но мне кажется это нам надо заплатить, чтоб мы это посмотрели, а не наоборот.

0
NOBODY
14 Апреля 2021, 17:49

да уж, боюсь представить, что он будет делать на данном видео ))))

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