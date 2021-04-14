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Овармарс: «Аякс» не интересуется Кварацхелией»

14 Апреля 2021, 15:22,

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс опроверг слухи об интересе голландского клуба к вингеру «Рубина» Хвчие Кварацхелии.

«Нет, это не так. «Аякс» не интересуется Кварацхелией. Ни о каких переговорах с «Рубином» речи нет», - цитирует Овермарса корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Кварацхелия в свои двадцать лет уже является лидером «Рубина». В нынешнем сезоне он сыграл двадцать два матча за казанский клуб во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Контракт грузинского футболиста с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятнадцать миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рубин, Аякс, Хвича Кварацхелия, Марк Овермарс
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Комментарии (1)
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superzina
14 Апреля 2021, 15:53

Интересуется Кварацхелией реально только Зенит ,
который давно ищет профильного левого вингера на место уходящего Дриусси .
Все остальное про якобы "заинтересованы «Аталанта», «Ювентус», «Милан», «Интер» и дортмундская «Боруссия»." типичные вбросы агента .
Плохую службу /рекламу для игроков РПЛ сослужили /сделали Миранчук и Кокорин .
И для Кварацхелия это вероятно неплохой, а возможно и лучший (если придет европейский тренер ) вариант с возможностью проверить себя и засветиться в ЛЧ

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