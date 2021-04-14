Овармарс: «Аякс» не интересуется Кварацхелией»

Технический директор «Аякса» Марк Овермарс опроверг слухи об интересе голландского клуба к вингеру «Рубина» Хвчие Кварацхелии.

«Нет, это не так. «Аякс» не интересуется Кварацхелией. Ни о каких переговорах с «Рубином» речи нет», - цитирует Овермарса корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергей Румянцев.

Кварацхелия в свои двадцать лет уже является лидером «Рубина». В нынешнем сезоне он сыграл двадцать два матча за казанский клуб во всех турнирах, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Контракт грузинского футболиста с «Рубином» рассчитан до 30 июня 2024 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятнадцать миллионов евро.