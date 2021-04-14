«Желаем надёжной игры»: «Спартак» поздравил Маслова с днём рождения

Защитнику московского «Спартака» Павлу Маслову сегодня, 14-го апреля, исполнился 21 год. Пресс-служба столичного клуба поздравила футболиста с праздником.

«Поздравляем Пашу с днем рождения, желаем ему крепкого здоровья, надежной игры и больших побед в составе нашего клуба», - гласит сообщение «армейцев» в «Твиттере».

Маслов защищает цвета «Спартака» с 2018-го года. Ранее он выступал за «Тюмень» и молодежную команду ЦСКА.

В текущем розыгрыше российской Премьер-лиги Павел провел 23 поединка, в которых получил шесть желтых карточек и один раз был удален.

По итогам 25-ти туров «красно-белые» набрали 47 баллов и занимают второе место в турнирной таблице.