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Кварацхелия может перейти в «Аякс»

14 Апреля 2021, 12:48,

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия имеет вариант продолжения карьеры в чемпионате Голландии. Согласно данным издания «Спорт-экспресс», заинтересованность в трансфере 20-летнего грузинского хавбека проявляет «Аякс».

Согласно информации источника, амстердамский клуб намерен приобрести Кварацхелию в летнее трансферное окно. Ранее стало известно, что стоимость Хвичи поднялась до 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги полузащитник принял участие в 22 встречах, записав на свой счет четыре забитых мяча и четыре результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Хвича Кварацхелия
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