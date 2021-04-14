Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Спартак» лидирует в РПЛ по привлечению к матчам игроков до 21 года

14 Апреля 2021, 12:25,

Московский «Спартак» является лидером российской Премьер-лиги по участию в поединках футболистов младше 21 года. Об этом информирует CIES Football Observatory.

Расчет произведен в процентном соотношении минут, проведенных на поле молодежью, от общего количества игрового времени.

У «красно-белых» данный показатель равняется 14,1%. Вторую строчку занял волгоградский «Ротор» (11,6%), а топ-3 замкнул столичный ЦСКА (10,3%).

Что касается петербургского «Зенита», чемпион России занял предпоследнее место в рейтинге (0,7%). На последней строчке расположился екатеринбургский «Урал» (0,4%).

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва
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