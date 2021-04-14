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Магнуссон: «ЦСКА был готов продлить контракт, но случилась травма»

14 Апреля 2021, 11:57,

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о возможном подписании нового трудового соглашения с московским клубом.

«Не думаю, что моя травма повлияет на переговоры. В клубе довольны моей игрой, я стал ключевым футболистом ЦСКА. Боссы клуба был готовы обсудить новое соглашение, однако потом случилась травма», - приводит слова футболиста Visir.is.

Напомним, что Магнуссон травмировался в поединке 24-го тура чемпионата России против «Тамбова». Действующий контракт Хёрдура с «армейцами» рассчитан до середины 2022-го года.

В текущем сезоне РПЛ 28-летний исландец сыграл 22 матча, забил гол и сделал результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон
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