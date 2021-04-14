Экс-форвард ЦСКА продолжит карьеру в Нигерии

Нигерийский нападающий Ахмед Муса, известный в чемпионате России по выступлениям за московский ЦСКА, определился с новым клубом.

28-летний африканский футболист трудоустроился у себя на родине, заключив трудовое соглашение с «Кано Пилларс». Об этом информирует пресс-служба клуба. Контракт между сторонами рассчитан до завершения нынешнего сезона.

Напомним, что Ахмед последние полгода находился в статусе свободного агента после ухода из аравийского «Аль-Насра». Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость нигерийского нападающего в шесть миллионов евро.