​«Айнтрахт» может возглавить Рангник или Тедеско

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13 Апреля 2021, 18:53,
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Адольф Хюттер летом станет главным тренером мёнхенгладбахской «Боруссии», о чём уже было объявлено официально. «Жеребцы» определились с новым тренером после того, как Марко Розе в конце сезона решил переходить в дортмундскую «Боруссию».
Теперь тренера вынужден искать уже клуб из Франкфурта. По данным немецкого Sky, главным кандидатом для клуба является Ральф Рангник. В то же время 90min сообщает о заинтересованности «Айнтрахта» в услугах Доменико Тедеско. Немецкий тренер ещё в декабре сообщил о том, что продлевать контракт со «Спартаком» он не будет.
Отметим, что Ральфа Рангника пресса связывала с работой в «Локомотиве».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Айнтрахт Франкфурт, Доменико Тедеско, Ральф Рангник, Адольф Хюттер
Кто кроме кривохарченки знает, что за прикол в германии - из команды в команду тренерам ходить?