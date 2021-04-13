​«Дело Сухины» рассмотрят в пятницу

Так называемое «дело Станислава Сухины» КДК РФС рассмотрит в пятницу, шестнадцатого апреля. Рассмотреть ситуацию на вторничном заседании оказалось невозможно, поскольку начальник «Локомотива» находится за пределами России, а его присутствие является обязательным.

Напомним, «Спартак» обратился в РФС с просьбой рассмотреть инцидент, произошедший в воскресенье. Станислав Сухина зашёл в судейскую комнату, что запрещено регламентом. В начале сезона начальник «Локомотива» уже сталкивался с наказанием за нахождение в судейской комнате, поэтому теперь наказание для клуба и самого Сухины может оказаться более серьёзным.