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​«Дело Сухины» рассмотрят в пятницу

13 Апреля 2021, 18:11,

Так называемое «дело Станислава Сухины» КДК РФС рассмотрит в пятницу, шестнадцатого апреля. Рассмотреть ситуацию на вторничном заседании оказалось невозможно, поскольку начальник «Локомотива» находится за пределами России, а его присутствие является обязательным.

Напомним, «Спартак» обратился в РФС с просьбой рассмотреть инцидент, произошедший в воскресенье. Станислав Сухина зашёл в судейскую комнату, что запрещено регламентом. В начале сезона начальник «Локомотива» уже сталкивался с наказанием за нахождение в судейской комнате, поэтому теперь наказание для клуба и самого Сухины может оказаться более серьёзным.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Станислав Сухина
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