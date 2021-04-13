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​«Спартак» наказан за оскорбления болельщиков в адрес Гилерме

13 Апреля 2021, 18:02,

«Спартак» столкнулся с санкциями за оскорбления болельщиками голкипера «Локомотива» Маринато Гилерме на расовой почве. «Красно-белые» решением КДК РФС были оштрафованы на 500 тысяч рублей. Кроме того, клуб условно наказан один матчем без зрителей. Испытательный срок продлится до конца следующего сезона.

Напомним, что Маринато Гилерме за жесты в адрес фанатов «Спартака» был дисквалифицирован на два матча чемпионата России.

«Спартак» на текущую минуту располагается на второй позиции в турнирной таблице российского чемпионата. В ближайшем туре «красно-белые» сыграют в родных стенах против «Уфы».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Гилерме
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