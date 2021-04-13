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13 Апреля 2021, 17:26,
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме получил дисквалификацию по итогам заседания КДК РФС. За демонстрацию оскорбительных и провокационных жестов в адрес фанатов «Спартака» футболиста дисквалифицировали на два матча Премьер-лиги. Гилерме не поможет «железнодорожникам» в играх против «Ростова» и «Тамбова», сообщает канал «Ложа прессы» в Telegram.
Напомним, «Локомотив» в воскресенье обыграл «Спартак» на своём поле с результатом 2:0. «Железнодорожники» остались на третьей позиции в турнирной таблице российского чемпионата, но при этом смогли сократить отставание от второго «Спартака» до одного зачётного балла.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Гилерме
так и знал что накажут , а то как же это обидеть народную команду !!!
Закономерно
Занесли так занесли )))
ты те повторы видел? там и без фотошопа ничего не понятно, куда мяч попал и были ли касания рукой.
Пропустит Ростов и Тамбов. С ростовом Коченков должен справиться, а с Тамбовом можно и вратаря из казанки поставить, никакой разницы
Да. Если спартаковское быдло тебя оскорбляет, не вздумай им отвечать. Будет только хуже. Тебе.
Добились-таки слюнтяи плаксивые своего? Ну им аукнется по итогам сезона...
Совершенно справедливое наказание