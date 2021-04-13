Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме получил дисквалификацию по итогам заседания КДК РФС. За демонстрацию оскорбительных и провокационных жестов в адрес фанатов «Спартака» футболиста дисквалифицировали на два матча Премьер-лиги. Гилерме не поможет «железнодорожникам» в играх против «Ростова» и «Тамбова», сообщает канал «Ложа прессы» в Telegram.

Напомним, «Локомотив» в воскресенье обыграл «Спартак» на своём поле с результатом 2:0. «Железнодорожники» остались на третьей позиции в турнирной таблице российского чемпионата, но при этом смогли сократить отставание от второго «Спартака» до одного зачётного балла.