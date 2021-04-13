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​Овчинников трудоустроился в РФС

13 Апреля 2021, 17:18,

Покинувший в конце прошлого года тренерский штаб ЦСКА Сергей Овчинников трудоустроился в РФС. С начала апреля он работает заместителем начальника отдела подготовки тренеров, сообщает популярный канал «Мутко против» в Telegram.

Сергей Овчинников работал в тренерском штабе ЦСКА на протяжении шести лет при Леониде Слуцком и Викторе Ганчаренко. Без работы Овчинников остался в декабре прошлого года.

Как футболист Сергей Овчинников выступал на позиции голкипера. Перчатки на гвоздь он повесил в конце 2006 года, проведя последний сезон в составе московского «Динамо».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: РФС, Сергей Овчинников
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