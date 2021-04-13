​Кварацхелия рекордно подорожал среди игроков РПЛ

Эксперты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости футболистов Премьер-лиги России. Наибольший прирост показал талантливый хавбек «Рубина» Хвича Кварахцелия. Его оценочная стоимость выросла на пять миллионов евро и теперь измеряется пятнадцатью миллионами.

В тройку самых подорожавших игроков российского чемпионата вошли молодой динамовец Арсен Захарян (с 500 тысяч до 3,5 миллионов евро) и спартаковец Александр Соболев (с шести до девяти миллионов евро).

До завершения чемпионата России остаётся пять туров. На вершине турнирной таблицы по-прежнему располагается «Рубин».