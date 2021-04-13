Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Кварацхелия рекордно подорожал среди игроков РПЛ

13 Апреля 2021, 16:46,

Эксперты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости футболистов Премьер-лиги России. Наибольший прирост показал талантливый хавбек «Рубина» Хвича Кварахцелия. Его оценочная стоимость выросла на пять миллионов евро и теперь измеряется пятнадцатью миллионами.

В тройку самых подорожавших игроков российского чемпионата вошли молодой динамовец Арсен Захарян (с 500 тысяч до 3,5 миллионов евро) и спартаковец Александр Соболев (с шести до девяти миллионов евро).

До завершения чемпионата России остаётся пять туров. На вершине турнирной таблицы по-прежнему располагается «Рубин».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Рубин, Динамо Москва, Александр Соболев, Хвича Кварацхелия, Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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0
k-007
13 Апреля 2021, 17:52

ну вот, даже Рубин имея проблемы с финансами (по крайней мере в недавнем прошлом) приобретает игроков за 10млн, а кого берем мы?....

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