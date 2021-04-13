​Ловчев назвал Маслова «туповатеньким» футболистом, представители игрока ответили

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13 Апреля 2021, 16:09,
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На официальном сайте оргкомитета питерской части чемпионата Европы было опубликовано интервью Евгения Ловчева. В нём экс-игрок «Спартака» высказался по поводу защитника Павла Маслова. Оценивая футболиста, Ловчев, среди прочих, употребил такие слова как «туповатенький» и «бездарный».
Представляющая интересы Маслова компания ProSports Management в опубликованном заявлении призвала Ловчева быть осторожнее в своих высказываниях. В компании отметили, что они уважают заслуги Ловчева, но считают, что никто не имеет права публично оскорблять футболистов, переходя на хамство.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Евгений Ловчев, Павел Маслов
Что по молодости был гопником - назвал Романцева "дерёвней" что сейчас. Никогда не нравился
Ну вот еще один хамоватый представитель хрюнделей...пасть разинул...))) Как же вас всех прет красно бледных...))) Голимый снобизм - общее заболевание представителей этого этноса...))) Он же пацан Ышо, оботрется и возмужает, чё долбить то его...)))
посмотри на своих широковых, быстровых, денисовых (хотя последний вроде как только на поле хамством отмечался)
Блин, Маслов конечно Спартач, но - руки прочь от пацана! Я здесь сейчас без клубных различий. Он возможно будущее нашей сборной. Да, ошибается в матчах клуба и молодёжки, но ёлы-палы, он МОЛОДОЙ, ему есть куда расти, а если его продолжать гнобить, то так можно просто "закопать" парня. Его бы поддержать, воодушевить - а вокруг только клюют. Неправильно это.