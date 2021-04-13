​Ловчев назвал Маслова «туповатеньким» футболистом, представители игрока ответили

На официальном сайте оргкомитета питерской части чемпионата Европы было опубликовано интервью Евгения Ловчева. В нём экс-игрок «Спартака» высказался по поводу защитника Павла Маслова. Оценивая футболиста, Ловчев, среди прочих, употребил такие слова как «туповатенький» и «бездарный».

Представляющая интересы Маслова компания ProSports Management в опубликованном заявлении призвала Ловчева быть осторожнее в своих высказываниях. В компании отметили, что они уважают заслуги Ловчева, но считают, что никто не имеет права публично оскорблять футболистов, переходя на хамство.