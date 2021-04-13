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​Талалаев: «Договорняки не играются со счётом 0:3, мы же не мазохисты»

13 Апреля 2021, 14:34,

Наставник «Ахмата» Андрей Талалаев высказался по поводу слухов о договорном характере матча чемпионата против «Уфы».

На прошлой неделе «Ахмат» дважды сыграл против «Уфы». Сначала грозненцы обыграли соперника в четвертьфинале национального кубка с минимальным счётом 1:0, а затем проиграли в чемпионате, причём крупно – 0:3.

Талалаев в интервью sport24 сообщил, что после выхода в кубковый полуфинал ему было сложно мотивировать футболистов. Также тренер отметил, что игра проходила на искусственном газоне.

«Договорняки» не играются со счётом  0:3. Обычно они заканчиваются 1:0 или 2:1. Мне просто смешно. Мы же не дебилы и не мазохисты - договариваться на 0:3», - сказал Талалаев.

За пять туров до финиша чемпионата «Ахмат» занимает одиннадцатое место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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