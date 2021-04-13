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«Динамо» обратится в РПЛ с просьбой начать матчи 26-го тура с минуты молчания

13 Апреля 2021, 13:15,

Московское «Динамо» обратится к руководству РПЛ с просьбой почтить память врача команды Александра Ярдошвили минутой молчания на поединках 26-го тура Премьер-лиги. Главный доктор «бело-синих» скончался в возрасте 66 лет.

«Обратимся в РПЛ и РФС с просьбой почтить память Александра Эдуардовича минутой молчания на матчах ближайшего тура», - заявил председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьёв. Его слова приводит пресс-служба клуба.

По итогам 25-ти туров чемпионата России «Динамо» набрало 43 очка и занимает шестую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок московский коллектив проведет на выезде против волгоградского «Ротора».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Динамо Москва, Александр Ярдошвили
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