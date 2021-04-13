Transfermarkt назвал топ-10 самых дорогих свободных агентов

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13 Апреля 2021, 11:20,
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Сотрудники портала Transfermarkt опубликовали рейтинг самых дорогостоящих свободных агентов. Стоит отметить, что в этот список были включены три игрока, выступавших в российском чемпионате.
Третью строчку занял бывший нападающий московского ЦСКА Ахмед Муса. Стоимость нигерийца оценили в четыре миллиона евро. Шестым стал экс-хавбек «Рубина», «Ростова», ЦСКА и «Спартака» Роман Ерёменко - два миллиона евро. На девятом месте расположился экс-защитник «Динамо» Константин Рауш, стоимость которого составляет 1,8 миллиона.
Лидером рейтинга является бывший игрок донецкого «Шахтёра» Алекс Тейшейра - семь миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Роман Ерёменко, Ахмед Муса, Константин Рауш, Алекс Тейшейра