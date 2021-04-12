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Рангник получил работу в «Локомотиве»

12 Апреля 2021, 13:40,

Известный немецкий специалист Ральф Рангник, ранее работавший главным тренером «РБ Лейпцига», трудоустроился в московском «Локомотиве». Об этом информирует Sueddeutsche Zeitung.

Согласно сведениям источника, Рангник занял должность консультанта столичного клуба по спортивным и структурным вопросам.

Напомним, что немецкий специалист посетил вчерашнее дерби между «Локомотивом» и «Спартаком». Встреча завершилась победой «железнодорожников» со счетом 2:0.

После 25 туров чемпионата России подопечные Марко Николича занимают третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Спартака» на одно очко.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Ральф Рангник
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