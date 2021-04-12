Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Агент: «Через пять лет Николич возглавит «Ювентус»

12 Апреля 2021, 10:48,

Футбольный агент Деян Яксимович отреагировал на успешную работу сербского специалиста Марко Николича в московском «Локомотиве». Он считает, что в будущем тренер может возглавить туринский «Ювентус».

«Николич молодой тренер, 41 год. Но я знаю, что через пять лет он станет главным тренером «Ювентуса». Я уверен в этом», - приводит слова Яксимовича издание «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что Николич занял пост рулевого «железнодорожников» 14-го мая 2020-го года. У руля команды Марко сменил легенду клуба Юрия Сёмина.

По итогам 25 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 46 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Марко Николич, Деян Яксимович
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Реал» выиграл «эль класико» и вышел на первое место, а «Барселона» может жаловаться на судей
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций
Финита ля комедия: «Спартак» сгорел «Локомотиву» с судейским налётом и отказался от чемпионских амбиций


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола