Агент: «Через пять лет Николич возглавит «Ювентус»

Футбольный агент Деян Яксимович отреагировал на успешную работу сербского специалиста Марко Николича в московском «Локомотиве». Он считает, что в будущем тренер может возглавить туринский «Ювентус».

«Николич молодой тренер, 41 год. Но я знаю, что через пять лет он станет главным тренером «Ювентуса». Я уверен в этом», - приводит слова Яксимовича издание «Рейтинг Букмекеров».

Напомним, что Николич занял пост рулевого «железнодорожников» 14-го мая 2020-го года. У руля команды Марко сменил легенду клуба Юрия Сёмина.

По итогам 25 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 46 баллов и занимает третью строчку в турнирной таблице.