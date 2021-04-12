Сабитов: «Спартак» в игре с «Локомотивом» понравился мне как никогда»

Бывший защитник московского «Локомотива» и нынешний тренер «Риги» Равиль Сабитов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился своим мнением о победе «железнодорожников» в дерби над «Спартаком» со счётом 2:0.

- В первые пятнадцать-двадцать минут «Локомотив» действовал только от обороны, а «Спартак» доминировал, атаковал большими силами и создавал моменты, был очень активен левый фланг с подключениями Айртона. Кстати, если бы он продолжил так играть и не удалился, то я назвал бы его лучшим игроком матча. Он был агрессивно опасен в атаке и успевал возвращаться в оборону. Тедеско нашёл с Айртоном такой баланс, чтобы не ограничивать его атакующий потенциал. Но, возможно, в этом конкретном матче «Спартаку» стоило сделать перегруз на другой фланг, где у «Локомотива» впервые в чемпионате вышел молодой Сильянов.

«Железнодорожники» старались ловить соперника на контратаках – и поймали, когда Камано замкнул прострел Смолова. Второй гол – ошибка Максименко, пропустившего со штрафного от Смолова в прикрываемый угол. После перерыва «Локомотив» мог пойти двумя путями, и он не засушил игру, а пробовал забивать ещё. Николич и Тедеско прививают своим командам футбол, который нравится зрителям, но на «Спартак» сильно повлияло удаление, а ведь интересно было бы посмотреть на игру во втором тайме при полных составах. Опять же, до удаления «Спартак» мне понравился как никогда – он хорошо физически готов, старателен, и у него налажен верхний прессинг. Это тренерская команда Доменико Тедеско, у неё есть свой фирменный почерк.