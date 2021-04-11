Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Спартака»

Сегодня, одиннадцатого апреля, «Локомотив» в рамках двадцать пятого тура российской Премьер-лиги принимает на своём поле «Спартак». Стали известны стартовые составы команд.

«Локомотив»: Гилерме, Живоглядов, Чорлука, Пабло, Сильянов, Мухин, Баринов, Крыховяк, Жемалетдинов, Смолов, Камано.

«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Крал, Зобнин, Промес, Мозес, Соболев, Ларссон.

Стартовый свисток о начале встречи прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Отметим, что «Спартак» и «Локомотив» являются прямыми конкурентами, «красно-белые» расположились на втором месте, а «железнодорожники» идут следом, отставая на четыре очка от своего соперника.