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​«Химки» назвали диагноз Глушакова

11 Апреля 2021, 16:17,

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в субботнем матче Премьер-лиги против «Тамбова». Как сообщается на сайте подмосковного клуба, у Глушакова была выявлена контузия боковой связки колена. Сроки восстановления футболиста не называются, о них клуб обещает сообщить дополнительно.

Напомним, «Химки» в субботу обыграли «Тамбов» на своём поле с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола подмосковной команды стал как раз Денис Глушаков.

На текущую минуту «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Химки, Денис Глушаков
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