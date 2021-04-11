​«Химки» назвали диагноз Глушакова

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в субботнем матче Премьер-лиги против «Тамбова». Как сообщается на сайте подмосковного клуба, у Глушакова была выявлена контузия боковой связки колена. Сроки восстановления футболиста не называются, о них клуб обещает сообщить дополнительно.

Напомним, «Химки» в субботу обыграли «Тамбов» на своём поле с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола подмосковной команды стал как раз Денис Глушаков.

На текущую минуту «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.