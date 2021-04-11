​«Химки» назвали диагноз Глушакова

|
11 Апреля 2021, 16:17,
|
|
Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прошёл медицинское обследование после травмы, полученной в субботнем матче Премьер-лиги против «Тамбова». Как сообщается на сайте подмосковного клуба, у Глушакова была выявлена контузия боковой связки колена. Сроки восстановления футболиста не называются, о них клуб обещает сообщить дополнительно.
Напомним, «Химки» в субботу обыграли «Тамбов» на своём поле с минимальным счётом 1:0. Автором единственного гола подмосковной команды стал как раз Денис Глушаков.
На текущую минуту «Химки» занимают восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Химки, Денис Глушаков