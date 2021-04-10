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​«Рубин» забил 3000 голов

10 Апреля 2021, 22:43,

В субботу «Рубин» порадовал своих поклонников минимальной гостевой победой над «Ростовом». Автором единственного забитого мяча в этом матче стал Дарко Йевтич. Как сообщает пресс-служба «рубиновых», этот гол стал 3000-м забитым голом команды в официальных матчах с момента основания клуба.

Стоит сказать, что «Рубин» был основан 20 апреля 1958 года. В скором времени клуб будет отмечать свой шестьдесят третий день рождения.

На текущую минуту «Рубин» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги и является реальным претендентом на получение билета в еврокубки.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рубин, Дарко Йевтич
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