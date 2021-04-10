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​Глушаков рассчитывает вернуться в сборную России

10 Апреля 2021, 18:32,

После победной игры против «Тамбова» Денис Глушаков, ставший автором единственного гола в поединке, рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что он всегда держит в голове мысли о возможном возвращении в сборную России. Что касается возраста – Глушакову тридцать четыре года – то футболист не видит в этом препятствия.

«На возраст не надо смотреть. Посмотрите показатели работы и командный результат», - сказал Глушаков.

В последний раз за сборную России Денис Глушаков играл в контрольном поединке против Бразилии, который проходил в марте 2018 года. С тех пор полузащитник не призывался в ряды главной команды страны.

Напомним, летом российская сборная выступит на чемпионате Европы. На групповой стадии соперниками команды Станислава Черчесова будут бельгийцы, датчане и финны.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная России, Химки, Денис Глушаков
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