​Глушаков рассчитывает вернуться в сборную России

После победной игры против «Тамбова» Денис Глушаков, ставший автором единственного гола в поединке, рассказал «Спорт-Экспрессу» о том, что он всегда держит в голове мысли о возможном возвращении в сборную России. Что касается возраста – Глушакову тридцать четыре года – то футболист не видит в этом препятствия.

«На возраст не надо смотреть. Посмотрите показатели работы и командный результат», - сказал Глушаков.

В последний раз за сборную России Денис Глушаков играл в контрольном поединке против Бразилии, который проходил в марте 2018 года. С тех пор полузащитник не призывался в ряды главной команды страны.

Напомним, летом российская сборная выступит на чемпионате Европы. На групповой стадии соперниками команды Станислава Черчесова будут бельгийцы, датчане и финны.