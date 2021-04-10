Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Марио Фернандес составил команду мечты

10 Апреля 2021, 16:34,

Фланговый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес назвал свою команду мечты. Слова футболиста передает пресс-служба столичного клуба.

В символическую сборную были включены следующие игроки: Буффон, Кафу, Мальдини, С. Рамос, Марсело, Иньеста, Хави, Зидан, Неймар, Роналду, Месси.

Примечательно, что главным тренером команды Фернандес назначил белорусского специалиста Виктора Ганчаренко, который ранее возглавлял «армейцев». В настоящий момент он занимает пост рулевого «Краснодара».

В нынешнем сезоне чемпионата России Марио сыграл 20 поединков, отдал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Марио Фернандес
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола