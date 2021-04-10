Марио Фернандес составил команду мечты

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10 Апреля 2021, 16:34,
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Фланговый защитник московского ЦСКА Марио Фернандес назвал свою команду мечты. Слова футболиста передает пресс-служба столичного клуба.
В символическую сборную были включены следующие игроки: Буффон, Кафу, Мальдини, С. Рамос, Марсело, Иньеста, Хави, Зидан, Неймар, Роналду, Месси.
Примечательно, что главным тренером команды Фернандес назначил белорусского специалиста Виктора Ганчаренко, который ранее возглавлял «армейцев». В настоящий момент он занимает пост рулевого «Краснодара».
В нынешнем сезоне чемпионата России Марио сыграл 20 поединков, отдал одну голевую передачу и получил четыре желтые карточки.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Марио Фернандес