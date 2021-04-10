Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Названы самый убыточный и прибыльный клубы РПЛ

10 Апреля 2021, 14:34,

Названы самый убыточный и прибыльный клубы российской Премьер-лиги по итогам 2020-го года. Об этом информирует «Рейтинг Букмекеров».

Самым убыточным клубом чемпионата России стал петербургский «Зенит» - 2,37 миллиарда рублей. Второе место по убытку занял московский ЦСКА (2 млрд), а тройку замкнул «Спартак» (1,9 млрд).

Наибольшую прибыль получил казанский «Рубин» - 1,23 миллиарда рублей. Также в списке прибыльных клубов фигурируют столичный «Локомотив» (604,5 млн), «Уфа» (523,9 млн), «Ростов» (19,2 млн), «Урал» (174 тысячи).

Совокупный убыток клубов РПЛ по итогам 2020-го года составил 4,88 миллиарда рублей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Рубин
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ливерпуль» разочаровал в Мадриде: Команда Клоппа без шансов проиграла «Реалу»
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
«Ювентус» и «Интер» синхронно победили
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Неймар и Мбаппе рвутся на трон: «ПСЖ» под снегом наказал «Баварию» на выезде
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
Соболев рвёт и мечет: «Спартак» отомстил «Ростову» Карпина и почти догнал «Зенит»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»
«Манчестер Сити» с трудом вырвал победу у «Боруссии»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
11 Бонус: 8000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола