Названы самый убыточный и прибыльный клубы РПЛ

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10 Апреля 2021, 14:34,
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Названы самый убыточный и прибыльный клубы российской Премьер-лиги по итогам 2020-го года. Об этом информирует «Рейтинг Букмекеров».
Самым убыточным клубом чемпионата России стал петербургский «Зенит» - 2,37 миллиарда рублей. Второе место по убытку занял московский ЦСКА (2 млрд), а тройку замкнул «Спартак» (1,9 млрд).
Наибольшую прибыль получил казанский «Рубин» - 1,23 миллиарда рублей. Также в списке прибыльных клубов фигурируют столичный «Локомотив» (604,5 млн), «Уфа» (523,9 млн), «Ростов» (19,2 млн), «Урал» (174 тысячи).
Совокупный убыток клубов РПЛ по итогам 2020-го года составил 4,88 миллиарда рублей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Рубин