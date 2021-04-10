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Аленичев: «Борьба за выживание - это не для меня»

10 Апреля 2021, 14:14,

Российский специалист Дмитрий Аленичев, который сейчас находится в статусе безработного, рассказал о том, какую команду хотел бы тренировать.

«Это те клубы, которые решают большие задачи. Мне не понравится, если команда будет бороться за выживание. Это не для меня. Хотелось бы, чтобы команда была стабильной», - рассказал наставник на канале «СпортХаб» в Youtube.

Напомним, что Аленичев ранее работал в тульском «Арсенале» (2011-2015), московском «Спартаке» и красноярском «Енисее» (2017-2019). С мая 2019-го года 48-летний тренер находится без работы.

Ранее Аленичев рассказал, когда планирует вернуться к работе.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дмитрий Аленичев
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