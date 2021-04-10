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Мозес: «Появление Промеса действительно помогло «Спартаку»

10 Апреля 2021, 13:59,

Нигерийский хавбек Виктор Мозес, выступающий за московский «Спартак» на правах аренды, поделился мнением о переходе голландского вингера Куинси Промеса.

«Промес - крутой игрок. Энергия Куинси и других игроков атаки позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Промеса действительно помогло», - передает слова футболиста пресс-служба «красно-белых».

Промес вернулся в московский клуб в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 8,5 миллиона евро. Контракт Куинси со «Спартаком» рассчитан до лета 2024-го года.

В текущем сезоне чемпионата России голландец провел пять матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Виктор Мозес
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