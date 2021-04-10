Мозес: «Появление Промеса действительно помогло «Спартаку»

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10 Апреля 2021, 13:59,
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Нигерийский хавбек Виктор Мозес, выступающий за московский «Спартак» на правах аренды, поделился мнением о переходе голландского вингера Куинси Промеса.
«Промес - крутой игрок. Энергия Куинси и других игроков атаки позволяет нам много забивать, все поймали кураж. Появление Промеса действительно помогло», - передает слова футболиста пресс-служба «красно-белых».
Промес вернулся в московский клуб в зимнее трансферное окно. Сумма сделки составила 8,5 миллиона евро. Контракт Куинси со «Спартаком» рассчитан до лета 2024-го года.
В текущем сезоне чемпионата России голландец провел пять матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Куинси Промес, Виктор Мозес