Жена Мамаева предложила сделать Галицкого президентом России

Алана Мамаева, которая является супругой хавбека «Ростова» Павла Мамаева, высказалась относительно владельца «Краснодара» Сергея Галицкого.

«Предлагаю его в президенты страны», - написала девушка в «Инстаграме», отвечая на вопрос о своем отношении к руководителю футбольного клуба.

Напомним, что Павел Мамаев защищал цвета краснодарского коллектива в период с 2014-го по 2019-й год.

Сергей Галицкий основал «Краснодар» в 2008-м году. Спустя несколько сезонов команда пробилась в элитный чемпионат России, где выступает по сегодняшний день.

В текущем сезоне РПЛ «быки» занимают десятое место в турнирной таблице.