Торбинский открыл футбольную академию в Майами

Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский, поигравший на клубном уровне за «Спартак» и «Локомотив», открыл футбольную академию в Майами (США). Об этом он сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.

Академия Торбинского будет носить название TorbiStar Soccer Academy. Она расположена в центре Санни-Айлс на известном курорте Trump International Beach Resort.

Напомним, что Дмитрий проживает в США с февраля 2020-го года.

Последним клубом Торбинского был красноярский «Енисей». Хавбек защищал цвета этого коллектива в сезоне-2018/2019. За сборную России он провел 30 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.