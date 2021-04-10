Торбинский открыл футбольную академию в Майами

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10 Апреля 2021, 13:19,
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Торбинский, поигравший на клубном уровне за «Спартак» и «Локомотив», открыл футбольную академию в Майами (США). Об этом он сообщил посредством своего инстаграм-аккаунта.
Академия Торбинского будет носить название TorbiStar Soccer Academy. Она расположена в центре Санни-Айлс на известном курорте Trump International Beach Resort.
Напомним, что Дмитрий проживает в США с февраля 2020-го года.
Последним клубом Торбинского был красноярский «Енисей». Хавбек защищал цвета этого коллектива в сезоне-2018/2019. За сборную России он провел 30 поединков, отметившись двумя забитыми мячами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дмитрий Торбинский
Ну, удачи его академии в будущем. Правда, вряд ли кто в неё пойдёт, учитывая, что в США никто не знает Торбинского. Нет широкого пиара - нет спроса! В России такая инициатива была бы получше, раскрывал бы перспективную молодёжь, а в США что? Впрочем, это лучше чем ломиться в тренеры, не имея даже мало-мальского опыта. Пусть занимается продуктивным делом, взращивая талантов для своего спорта.