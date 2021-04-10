ЦСКА поздравил Чалова с днём рождения

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10 Апреля 2021, 11:59,
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Сегодня, десятого апреля, свой день рождения празднует нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Футболисту исполнилось 23 года.
Пресс-служба столичного клуба поздравила игрока с праздником в «Инстаграме».
«С днем рождения, Фёдор! Воспитаннику «армейской» школы исполняется 23», - гласит сообщение московского коллектива в социальной сети.
В текущем розыгрыше Премьер-лиги Чалов провел 21 поединок, записав на свой счет пять забитых мячей (один - с пенальти) и четыре результативные передачи.
После 24-х туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов