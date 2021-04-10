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ЦСКА поздравил Чалова с днём рождения

10 Апреля 2021, 11:59,

Сегодня, десятого апреля, свой день рождения празднует нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. Футболисту исполнилось 23 года.

Пресс-служба столичного клуба поздравила игрока с праздником в «Инстаграме».

«С днем рождения, Фёдор! Воспитаннику «армейской» школы исполняется 23», - гласит сообщение московского коллектива в социальной сети.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Чалов провел 21 поединок, записав на свой счет пять забитых мячей (один - с пенальти) и четыре результативные передачи.

После 24-х туров ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ЦСКА Москва, Фёдор Чалов
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