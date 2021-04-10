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«Спартак» не интересуется защитником «Беневенто» Кальдиролой

10 Апреля 2021, 11:37,

Информация из Италии не соответствует действительности, защитник «Беневенто» Лука Кальдирола не входит в планы московского «Спартака», об этом сообщают источники, знакомые с ситуацией.

Агент футболиста Давиде Липпи, сын заслуженного итальянского тренера Марчело Липпи, также не подтвердил интерес из России в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.ру» Сергеем Румянцевым.

Кстати, еще при Массимо Каррере кандидатура Кальдиролы действительно обсуждалась, однако до прямого предложения дело не дошло.

В текущем сезоне Серии А защитник сыграл 18 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Его контракт истекает летом 2021-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Лука Кальдирола
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