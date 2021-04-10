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Кварацхелия может стать одноклубником Алексея Миранчука

10 Апреля 2021, 10:24,

Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия, который выступает за казанский «Рубин», пользуется спросом среди европейских клубов.

Согласно информации tuttomercatoweb, заинтересованность в трансфере 20-летнего полузащитника проявляет «Аталанта». Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Милана», туринского «Ювентуса», «Наполи» и мюнхенской «Баварии».

Хвича защищает цвета казанского коллектива с лета 2019-го года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024.

В нынешнем сезоне чемпионата России Кварацхелия провел 21 поединок, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Хвича Кварацхелия
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