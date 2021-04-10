Кварацхелия может стать одноклубником Алексея Миранчука

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10 Апреля 2021, 10:24,
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Грузинский хавбек Хвича Кварацхелия, который выступает за казанский «Рубин», пользуется спросом среди европейских клубов.
Согласно информации tuttomercatoweb, заинтересованность в трансфере 20-летнего полузащитника проявляет «Аталанта». Ранее СМИ сообщали об интересе к футболисту со стороны «Милана», туринского «Ювентуса», «Наполи» и мюнхенской «Баварии».
Хвича защищает цвета казанского коллектива с лета 2019-го года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2023/2024.
В нынешнем сезоне чемпионата России Кварацхелия провел 21 поединок, отметившись четырьмя голами и четырьмя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Аталанта, Хвича Кварацхелия