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«Спартак» претендует на защитника из Серии А

10 Апреля 2021, 09:46,

Московский «Спартак» подыскивает усиление в чемпионате Италии. Согласно данным Calciomercato, в сферу интересов «красно-белых» попал защитник «Беневенто» Лука Кальдирола.

Стоит отметить, что трудовое соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до завершения нынешнего сезона. Таким образом, Кальдирола может перейти в стан «красно-белых» на правах свободного агента. Трансферная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.

Главным конкурентом «Спартака» в споре за футболиста является «Сампдория».

В текущем сезоне Серии А защитник провел 18 поединков, отметившись двумя голевыми передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Лука Кальдирола
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