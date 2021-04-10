«Спартак» претендует на защитника из Серии А

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10 Апреля 2021, 09:46,
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Московский «Спартак» подыскивает усиление в чемпионате Италии. Согласно данным Calciomercato, в сферу интересов «красно-белых» попал защитник «Беневенто» Лука Кальдирола.
Стоит отметить, что трудовое соглашение 30-летнего футболиста рассчитано до завершения нынешнего сезона. Таким образом, Кальдирола может перейти в стан «красно-белых» на правах свободного агента. Трансферная стоимость игрока оценивается в два миллиона евро.
Главным конкурентом «Спартака» в споре за футболиста является «Сампдория».
В текущем сезоне Серии А защитник провел 18 поединков, отметившись двумя голевыми передачами.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Лука Кальдирола