Магнуссон: «Операция прошла хорошо»

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о состоянии после перенесённой операции на ахилловом сухожилии.

«Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку», - написал Магнуссон в «Инстаграме».

Напомним, что Магнуссон получил повреждение в матче против «Тамбова» (2:1), таким образом, он не сможет помочь своей команде в этом сезоне.

28-летний исландец сыграл двадцать восемь матчей за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Хёрдур перешёл в стан московского клуба в июле 2018 года, подписав с «армейцами» контракт на четыре сезона.