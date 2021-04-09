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Магнуссон: «Операция прошла хорошо»

09 Апреля 2021, 21:47,

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о состоянии после перенесённой операции на ахилловом сухожилии.

«Операция прошла хорошо, скоро вернусь в Москву. Спасибо всем за поддержку», - написал Магнуссон в «Инстаграме».

Напомним, что Магнуссон получил повреждение в матче против «Тамбова» (2:1), таким образом, он не сможет помочь своей команде в этом сезоне.

28-летний исландец сыграл двадцать восемь матчей за ЦСКА во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Хёрдур перешёл в стан московского клуба в июле 2018 года, подписав с «армейцами» контракт на четыре сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Хёрдур Магнуссон
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