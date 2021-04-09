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Два московских клуба интересуются полузащитником «Палмейраса»

09 Апреля 2021, 21:00,

Сразу два московских клуба проявляют интерес к полузащитнику «Палмейраса» Рафаэлю Вейге.

По информации Central da Bola, этими клубами являются «Спартак» и ЦСКА. Ожидается, что уже в ближайшее время «Палмейрас» получит предложение по Вейге.

25-летний бразилец выступает за «Палмейрас» с декабря 2016 года, за это время он успел сыграть девяносто матчей за бразильский клуб, забил двадцать один гол и отдал семь голевых передач. Контракт Рафаэля с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в четыре с половиной миллиона евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, ЦСКА Москва, Рафаэль Вейга
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