​Ларссон покинет «Спартак», Неймар и Мбаппе уйдут из «ПСЖ», а Зидан оставит «Реал» - в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете о том, куда может перейти форвард «Спартака» Джордан Ларссон, какие решения по своему будущему приняли нападающие «ПСЖ» Неймар и Килиан Мбаппе, и что задумал главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

Ларссон покинет «Спартак»

Джордан Ларссон может покинуть «Спартак» уже будущим летом. По слухам, реальный интерес к шведскому форварду проявляет «Боруссия». Дортмундцы видят в Ларссоне игрока, способного достойно заменить Эрлинга Холанна. Последнего слухи связывают чуть ли не со всеми топовыми клубами континента. «Боруссия» рассчитывает сохранить Холанна на следующий сезон. Если не удастся, «шмели» могут активизировать усилия по трансферу Ларссона.

Холанн не будет рассматривать вариант с «Манчестер Юнайтед»

Как мы уже сказали, Эрлинга Холанна слухи связывают с большинством топовых клубов Европы. Подписать норвежца хочет и «Манчестер Юнайтед», боровшийся за форварда полтора года назад. Впрочем, слухи говорят о том, что Холанн вариант с переездом на «Олд Траффорд» рассматривать не будет. Талантливый форвард якобы беспокоится по поводу того, что предыдущие переходы игроков из «Боруссии» в «МЮ» оказывались провальными. Речь идёт о Синдзи Кагаве и Генрихе Мхитаряне.

Неймар и Мбаппе уйдут из «ПСЖ»

По поводу будущего Неймара на неделе появилось сразу несколько слухов. Сообщалось, что бразилец уже практически согласовал новый контракт с «ПСЖ» сроком до конца июня 2026 года. Впрочем, позже в прессу просочилась информация о том, что Неймар приостановил переговоры с парижанами. Бразилец якобы снова нацелился на переход в «Барселону». Поговаривают, что новое руководство каталонского клуба не прочь рассмотреть возможность этого трансфера, хотя приоритетом «сине-гранатовых» остаётся Эрлинг Холанн.

Не обошлось и без слухов по поводу будущего другого звёздного форварда «ПСЖ» - Килиана Мбаппе. По данным СМИ, футболист решил не продлевать контракт с парижанами. Будущим летом Мбаппе хочет примерить на себе футболку «Реала».

Агуэро может остаться в АПЛ, вариантов много

Недавно «Манчестер Сити» объявил о том, что Серхио Агуэро покинет клуб летом в связи с истечением срока контракта. Подписать аргентинца бесплатно рассчитывают многие клубы, в частности английские. По слухам, Агуэро вполне может остаться в чемпионате Англии, поскольку он хочет улучшить свои позиции в рейтинге бомбардиров в истории Премьер-лиги. Догнать лидирующего Алана Ширера Агуэро вряд ли удастся (он отстаёт на 79 голов), а вот обойти Уэйна Руни на второй строчке вполне реально. От Руни Серхио отстаёт на 27 результативных ударов.

Вариантов в английской Премьер-лиге у Агуэро хватает. Слухи связывают форварда не только с «Челси», но и с «Тоттенхэмом» и даже «Лидсом».

Зидан оставит «Реал»

Зинедин Зидан может оставить тренерский мостик в «Реале» по окончанию нынешнего сезона. Слухи говорят о том, что французский специалист может принять такое решение на фоне накопившейся психологической и физической усталости. Зидан якобы чувствует, что ему нужно сделать паузу в тренерской карьере.